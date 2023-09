Vleermuisonderzoek bij spouwmuurisolatie? Dat scheelt duizenden euro's afhankelijk van waar je woont

Een woordvoerder van demissionair-minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken laat weten 44 miljoen euro beschikbaar te stellen om gemeenten en provincies te steunen in het opstellen van een SMP. "Verder onderzoeken we naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State wat huiseigenaren in de tussentijd kunnen doen om hun woning te isoleren. Dit doen we in overleg met onder meer de Vereniging Eigen Huis en Milieu Centraal. Hierover verwachten we binnenkort meer duidelijkheid."