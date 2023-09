Utrechtse raad verdeeld over Visie Stadswater: zwemmen bij De Munt ter discussie

Utrecht - De afgelopen weken is er vanwege het warme weer veel gezwommen in open water. In Utrecht zijn er een aantal plekken populair, zoals bij De Munt en de Veilinghaven. In de Visie Stadswater, die het college in mei van dit jaar presenteerde, staat dat onderzocht moet worden of deze plekken officieel zwemwater zouden kunnen worden. Maar niet alle partijen in de Utrechtse gemeenteraad staan achter dat plan, om verschillende redenen.