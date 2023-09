'Dieren nemen bezit van de stad Amersfoort.' Museum Flehite onderzoekt de relatie tussen mens en dier.

Blikvanger in de expositie is de levensgrote witte tijger Maxi. Ooit bewoner van het dierenpark heeft ze zo een tweede leven gekregen. "Nadat ze was overleden is ze opgezet. Wat we met dit verhaal willen vertellen is dat het dierenpark in het verleden witte tijgers had, omdat dat een publiekstrekker was. Maar tegenwoordig denkt het dierenpark daar heel anders over, want een witte tijger heeft een genmutatie, daarom is hij wit. Dat zorgt bij de tijger voor oogproblemen en voor andere gezondheidsproblemen. Nu zegt het dierenpark, het is niet goed om te fokken met dieren die zo'n afwijking hebben. Dus dat gebeurt niet meer."