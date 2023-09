Langs de Hollandse Waterlinies: meer dan 100 forten

De forten laten ook mooi zien wat er gedurende de jaren – en oorlogen – veranderde. Zo was de imposante toren van Fort Honswijk éigenlijk een verdieping hoger. "Het was een geweldige uitkijkpost, de oudste en grootste van de hele waterlinie", legt Johan van der Gun uit. Van der Gun is voorzitter van Stichting Honswijk-Everdingen en kent de forten op zijn duimpje. "Op het dak stonden 180 jaar geleden zes kanonnen, die konden schieten van hier tot Culemborg! Toch ging er in de loop van de tijd een verdieping vanaf. Wat in 1840 een mooie uitkijkpost was, werd met de komst van zwaarder wapentuig juist een doelwit. De toren werd lager en breder, met een dikke laag grond, die eventuele inslagen van projectielen kon smoren."