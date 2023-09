Weg met de doorgekookte groente: zo gooit St. Antonius het ziekenhuismenu om

In de Nieuwegeinse keuken in het St. Antonius Ziekenhuis loopt Kees met fikse passen langs de rijen borden. Véél rijen, waar twee 'portioneerders' in hoog tempo sukadelapjes op een bord leggen. Er zit tempo in, want ze zijn sinds deze zomer van drie, naar zes maaltijden per dag gegaan. "Klinkt als veel, maar we krijgen het rondgepland."