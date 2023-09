Erik wandelt vandaag de héle Lekdijk af om op te ruimen: 'Hoppa, nog maar 63 kilometer'

Als we Erik tegenkomen, is hij inmiddels zes uur onderweg. "Het gaat goed, hoor. We houden het tempo er lekker in", lacht hij. Zijn boodschap is heel duidelijk: die rivieren moeten schoner. Uit recent onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat er dan wel minder plastic in de oceanen komt, maar dat er dus wél meer afval in de rivieroevers blijft hangen. "Dat kunnen we toch niet laten gebeuren?", verzucht Erik.