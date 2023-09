Utrechtse Statenfracties vragen om actie tegen verspreiding wolf

Hiernaast verwijzen de fracties naar incidenten in andere provincies waarbij vee mogelijk door wolven is gedood. "Deze incidenten dragen bij aan een groeiende onrust onder veetelers en inwoners en vormen een directe bedreiging voor hun levensonderhoud en dierenwelzijn", schrijven de partijen. "Gezien de hoge bevolkingsdichtheid en intensief gebruikte agrarische gronden in onze provincie stellen wij vraagtekens bij de wenselijkheid en haalbaarheid van het in stand houden van een wolvenpopulatie in onze omgeving."