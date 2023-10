Zoëy: 'Galbak, gallisch worden, gal spuwen, hebben dat soort uitdrukkingen te maken met deze plantengallen?'

Eddy: "We zien er nu best veel hier, hoe staat het er eigenlijk voor met de gallen?" Matthijs: "Ik maak me wel zorgen over sommige soorten. Eiken hebben last van verdroging, stikstofverzuring en daardoor ook meeldauw-schimmels en daar hebben de gallen natuurlijk last van want die zijn wel afhankelijk van de eiken. Feitelijk hebben de insectjes en mijten daar dus last van als het slecht met de bomen en planten gaat. De meidoonviltmijt bijvoorbeeld is ook afgenomen omdat er minder meidoorns zijn."