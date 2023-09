Domtoren weer in volle glorie: na 4 jaar restaureren start het afbreken van de steigers

Wethouder Dennis de Vries is het daarmee eens. "Dat de Dom straks weer in volle glorie te zien is, is ontzettend belangrijk voor de stad." Als voorbeeld haalt hij zijn eigen kinderen aan, die de toren nog nooit bewust "zonder jasje" hebben gezien. "Ik denk dat dat voor veel mensen zo is. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor mensen die recent in de stad zijn komen wonen."