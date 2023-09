LIVESTREAM: HERACLES - FC UTRECHT

RTV Utrecht doet liveverslag van alle wedstrijden van FC Utrecht. Via onze app en website kun je de hele wedstrijd live luisteren met commentaar van René van den Berg. Iedere week schuiven er andere analisten bij hem aan. Bij iedere wedstrijd verschijnt er een artikel over de wedstrijd met daarin een knop om het audioverslag aan te zetten. Het makkelijkste volg je de wedstrijden via onze app. Voor iPhone of iPad kun je hier terecht. Gebruikers van Android gaan hier naar toe.