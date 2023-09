Waarom Eva van Esch niet opnieuw op de lijst wilde van PvdD: 'Over en weer te veel gebeurd'

Toch heeft ze wel al de conclusie getrokken dat ze niet door kan gaan. Net op tijd voor de deadline voor de kandidatenlijst om 17.00 uur. Had ze nog weken de tijd gehad, dan had ze misschien een ander besluit genomen. Van Esch staat er naar eigen zeggen nuchter in. "Je moet nou eenmaal keuzes maken in the heat of the moment", maar zegt ook dat ze de timing van alles wat naar buiten is gekomen zeer slecht gekozen vindt.