Primeur op Merwedebrug: hangkabels ingepakt met speciale tape zodat ze langer meekunnen

De cable skin wordt in het buitenland al gebruikt bij werkzaamheden. Het gebruik van de tape kort de tijd van de werkzaamheden aanzienlijk in. De roest hoeft niet weggeschuurd te worden en de verf niet te drogen. Ook is de impact voor het verkeer minder groot. Bij de ouderwetse methode had de brug acht weken lang moeten worden ingepakt en kon er helemaal geen verkeer langs. Nu werkt Rijkswaterstaat alleen in de weekenden. Er wordt dan telkens één rijstrook afgesloten. Doordeweeks kan het verkeer gewoon over de brug.