Dwingende jazz en zwoele chansons: Julie Huard neemt je in Utrecht mee naar een Parijse nachtclub

En nu staat ze dan in de Stadsschouwburg in haar eigen stad Utrecht. "Ik heb hier hele mooie herinneringen aan. Het is de eerste schouwburg waar ik heb opgetreden nadat ik de Liesbeth Listprijs won en ik voor het eerst mijn eigen programma deed. Mijn vader trad hier ook vaak op. Dan zat ik op de voorste rij te kijken. En ik heb hier als klein meisje van een jaar of acht, negen mijn eerste solo optreden gegeven. Ik stond op een groot podium met een groot publiek voor me. Die ervaring zit nog goed in mijn herinnering. Ik had grote lampen op mijn gezicht en het publiek zat in stilte naar me te kijken. En als ik dan iets door de microfoon zei dan kwam een bombastisch geluid uit de speakers. Ik weet nog dat dat het moment is dat ik dacht, hier word ik gelukkig van."