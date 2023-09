Utrecht grijpt extra in na overlast in Lombok maar 'er is geen quick fix'

"Het grootste deel van de groep heeft (bewust) geen asielprocedure gestart, heeft geen papieren bij zich, is ongeregistreerd (in Nederland en soms zelfs in heel Europa) en heeft vaak ook helemaal geen ambitie om langdurig in Utrecht of zelfs in Nederland te blijven", aldus de burgemeester. De overlastgevers weten bovendien dat de kans op asiel in Nederland klein is. "Ze willen ook vaak niet worden aangesproken en houden bewust hulp af."