Bieb ziet aantal leden, geleende boeken én activiteiten weer stijgen

In de hele provincie Utrecht waren vorig jaar 237.400 mensen lid van de bieb. Dat is 17,3 procent van de inwoners. Het is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor, toen kende de provincie nog 242.987 leden. Regionaal blijken er flinke verschillen. Eemnes kent relatief de meeste leden, daar is 23,3 procent van de inwoners lid van de bibliotheek. Nieuwegein staat juist onderaan de lijst met een percentage van 9,8.