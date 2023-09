Cruciaal beroep levert zeven nieuwe Baarnaars een goedkope huurwoning op

De selectie van de huurders is een experiment van Omthuis en de gemeente Baarn. De tweekamerappartementen waren exclusief bestemd voor mensen die bij de politie, bij de brandweer, in de zorg, of in het onderwijs werken en daardoor ook voor langere tijd een band met Baarn hebben. Er geldt een inkomensgrens en alleen een- en tweepersoonshuishoudens kwamen in aanmerking.