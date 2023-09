Op deze Utrechtse politici kan je straks stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen

De VVD trapt af met een uitzondering op de zeteldans in Den Haag. Sophie Hermans uit Vreeland staat op plaats twee en lijkt dus verzekerd van een plek in de Tweede Kamer. Ook de Utrechtse Queeny Rajkowski en Judith Tielen maken een goede kans. Rajkowski houdt zich in de huidige Kamer onder meer bezig met digitalisering en de AIVD en is gestegen van plek 13 naar 12 op de lijst. De stijging van Thielen is opmerkelijker: zij stond in 2021 op plek 27 en gaat de verkiezingen nu in op plek 15. Naast haar zorgportefeuille hield ze zich als ondervoorzitter bezig met de Parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen.