Nieuwe camera's en nieuwe plekken: 51 Utrechtse flitspalen vervangen en verplaatst

De ene flitspaal is de andere niet én sommige flitsers leveren de staatskas heel wat geld op. In de provincie Utrecht was de flitspaal langs de N201 in Vreeland vorig jaar de meest actieve. 9.838 boetes werden daar uitgeschreven tussen mei en augustus 2022. Aan de overkant van de weg werden nog eens 7.088 verkeersdeelnemers 'gekiekt'