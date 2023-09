Slachtoffer (14) van steekincident Nieuwegein maakt het relatief goed, nog geen aanhoudingen

Het incident vond plaats op de Heemsteedekanaaldijk, vlakbij de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij de Plofsluis. Aan de steekpartij ging een conflict met twee andere personen vooraf. Na afloop zocht de politie in de omgeving naar deze twee verdachten, maar zij werden niet aangetroffen. Ook over hun identiteit is niets bekend.