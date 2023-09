Utrechtse hulpacties voor Marokko in volle gang: 'Ik slaap twee of drie uur per nacht'

Utrecht - Utrechtse organisaties en moskeeën zijn sinds de ontwrichtende aardbeving in Marokko non-stop bezig met hulp op touw te zetten voor de slachtoffers. "We zijn pas net begonnen, er is nog heel werk te doen", zegt voorzitter Abdelmajid Khairoun van de Omar Al Farouq moskee in de Utrechtse wijk Overvecht. Hij zet zich dag en nacht in om geld in te zamelen en daarmee de slachtoffers in Marokko te helpen. "De meest efficiënte manier is geld inzamelen. Spullen moet je nog uitzoeken om te kijken wie wat nodig heeft of het achterlaten in het gebied voor mensen."