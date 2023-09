Zorgen over tramuitval: 'Dienstregeling onvoldoende betrouwbaar'

Er zijn geen cijfers beschikbaar over de gevolgen van de rituitvallen op de reistijd en het comfort. Wel is duidelijk dat reizigers regelmatig aangewezen zijn de bus als alternatief vervoer. "Zonder hier onderzoek naar gedaan te hebben, is het duidelijk dat de reistijd langer kan zijn", laat de gemeente weten. Ook is er geen garantie op een zitplaats.