In deze woonwijken zit de gevaarlijke tijgermug: 'Vakantiegangers nemen ze mee'

- In april werd de eerste tijgermug in een woongebied gevonden, in Katwijk in de buurt van een kas aan het Kanaalpad Noord West. Vorig jaar werden in Katwijk 772 tijgermuggen aangetroffen, de bestrijding lijkt toen niet afdoende te zijn geweest.

- Op 10 mei werden de eerste tijgermuggen gevonden in Nijverdal. Daarna volgden tot 25 augustus negen vondsten. De vondsten werden gedaan aan de Holterweg, de G.J. Piksenstraat, de Esweg, de Smidsweg en de H. Limbeekstraat. Hoeveel tijgermuggen er per vondst werden aangetroffen vermeldt de NVWA niet op de site, pas volgend jaar maakt de NVWA het totale aantal bekend. In Nijverdal werden in 2022 in negen postcodegebieden in totaal 177 tijgermuggen aangetroffen

- In Prinsenbeek werden op 6 juni een of meerdere tijgermuggen aangetroffen aan de Kerkewei.

- In Vianen werden in de Meeuwenstraat tot nu toe zes vondsten van tijgermuggen gedaan, tussen 13 juli en 30 augustus.

- Op 17 juli werden in Sittard aan de Hemelsley een of meer tijgermuggen gevonden. In Sittard werden vorig jaar zes tijgermuggen aangetroffen, in vier postcodegebieden.

- In Barendrecht werd op 14 augustus een vondst van tijgermuggen gedaan, in de Mozartstraat.

- In Arnhem werden tussen 16 en 29 augustus vier vondsten van tijgermuggen gedaan, op twee locaties: aan de Fruittelerserf en in de Van Heuvenstraat. In 2022 werden er in vier postcodegebieden in totaal 67 tijgermuggen gevonden.

- Op 22 en 30 augustus werden in Overbetuwe tijgermuggen gevonden, in de Dorpsstraat in Oosterhout.

- Op 23 augustus werd in Heerlen, in de omgeving van de Beitel, een vondst van een of meer tijgermuggen gedaan.

- In de gemeente Berkelland werden op 29 augustus een of meer tijgermuggen aangetroffen, in de Reggestraat in Neede.

- Op 29 augustus werden in Noord-Scharwoude een of meer tijgermuggen gevonden, in de Anna van Saksenstraat.

- Op 1 september werden in Stein een of meer tijgermuggen gevonden, aan de Bergsteeg.

- Op 5 september werd in de Doetinchemse wijk De Huet een tijgermug aangetroffen.