Baarnse operazanger maant politiek tot actie met petitie voor theater De Speeldoos

Bestuursvoorzitter Roel Burgman betoogde eerder in een open brief dat "de politiek nu echt knopen doorhakken". Volgens het theaterbestuur is het fundament onder De Speeldoos “ijzersterk” en staat “de programmering als een huis, ook naar landelijke maatstaven”. In de brief schreven ze het volgende: “Uitstel laat de onzekerheid voortduren en dat heeft een negatief effect dat zichzelf zal versterken als artiesten, gebruikers en medewerkers hun geloof in de toekomst verliezen. Besluiten nóg langer uitstellen is niet verantwoord."