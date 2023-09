Somber beeld in vrolijke kleuren 'schreeuwt om aandacht' op Utrechts Janskerkhof

De gemeente Utrecht haalde het kunstwerk naar de stad. “We zijn als stad blij dat we dit kunstwerk tijdelijk in Utrecht een podium kunnen geven. Want we zien dat mentale klachten bij veel jongeren spelen. Met dit kunstwerk hopen we het bewustzijn bij alle Utrechters te vergroten en het onderwerp bespreekbaar te maken. Kunst in de openbare ruimte is een prachtige manier om thema’s als deze aandacht te geven”, zegt Eva Oosters, wethouder Cultuur.