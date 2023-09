Langs de Hollandse Waterlinies: een schat aan natuur

"De eerste schuilplekken voor manschappen liggen er wat verlaten bij", wijst Harlaar. "Maar juist dát vond de das wel een mooi onderkomen. Niet lang daarna kreeg ook een vos het in de gaten. Het is op zich ook groot genoeg en de vos is lui, dus die trok er bij in". Dat klinkt als eind goed, al goed, maar niets is minder waar: "Nee joh! Een vos stinkt énorm. Die neemt al zijn prooien mee naar binnen en laat ze lekker rotten. En een das is juist heel netjes en moet daar niets van hebben". Wie er aan het langste eind trok? "De vos! De das is vertrokken en vond een andere plek op het fort".