Nationale sportweek moet brugklassers aan het sporten krijgen: 'Het is de groep die het vaakst stopt met sporten of stopt bij een vereniging'

Bunschoten-Spakenburg - Waterpolo, dansen, softbal, cricket, badminton, boogschieten of toch liever voetbal, hockey of tennis? Er is enorm veel keuze in de wereld van sportieve hobby's maar toch zijn er nog een hoop kinderen die niet sporten. Om daar verandering in te brengen is het deze week Nationale Sportweek. Op heel veel plekken kunnen jongeren kennismaken met allerlei sporten, met als doel méér te bewegen in hun vrije tijd.