Utrechtse wetenschappers: simpele troonrede meer gewaardeerd én beter voor de koning

Mogelijk had de koning een gebrekkige voorbereiding, of was hij moe, want hij kwam immers net terug uit Engeland van de begrafenis van wijlen koningin Elizabeth. Maar aannemelijker is het volgens de Utrechtse onderzoekers dat de tekst gewoon niet deugt. Het is te wollig en te vaag. En dat is eigenlijk al jaren zo. Uit een analyse met een softwaretool die is ontworpen door de universiteit blijkt dat de troonrede van vorig jaar net moeilijk geschreven is, als die van de drie jaren daarvoor.