Winnaar Witte Anjerprijs Nona Salakory uit Baarn overleden

Bij de Indiëherdenking vorige maand in Baarn sprak de 72-jarige Salakory uitvoerig over haar leven als dochter van een Molukse veteraan. "Er kwam in 1945 wel een einde aan de oorlog, maar Nederland wilde de koloniën niet opgeven", zei ze in een interview met RTV Utrecht. Daar is nog jaren oorlog geweest en mensen zijn toen erg onrechtvaardig behandeld. Onrecht kan worden vergeven, en het kan worden goedgemaakt. Dat wil ik in mijn toespraak meegeven. We hebben de nieuwe generatie in Nederland nodig om onze gedeelde koloniale geschiedenis te leren kennen, om dingen recht te zetten."