Baarn leidt toekomstige gidsen op: 'We willen vertellen hoe mooi het hier is'

Het doel van de gidsentraining is voornamelijk een middel om meer mensen enthousiast te maken over Baarn en omgeving. "We willen vertellen hoe mooi het hier is. Baarn heeft een heel groot buitengebied met veel bossen, zoals Lage Vuursche. Op een mooie dag is daar sprake van topdrukte. Daar weten toeristen al goed de weg naartoe te vinden. We hopen nu juist de drukte te spreiden, zodat mensen ook richting het dorpje zelf komen. We willen laten zien waar we trots op zijn."