Komt de overlast in Park Lepelenburg wel echt als een verrassing?

Parkgangers lijken deze maandag weinig last van de rondhangende groep te hebben. De volle bankjes worden niet vermeden, voorbijgangers laten weten geen ongemak te voelen bij het passeren van de groep en er is eigenlijk maar weinig interactie tussen de wandelaars en de 'overlastgevers'. Een man die vaker door het park loopt valt het niet eens op dat de groep groter is geworden: "Zij zijn hier toch altijd al geweest?" Een enkeling erkent dat het haar "in de avond minder gezellig lijkt" en een ander laat weten dat als ze in haar eentje was geweest "misschien net anders was gelopen."