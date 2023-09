Utrechtse theatermakers winnen Gouden Krekel met 'ongekend actuele' voorstelling POPpulisme

NRC-recensent Marijn Lems noemde het "een poppenvoorstelling die pikzwart voorspiegelt hoe een samenleving fascistisch wordt", en volgens Theater Rotterdam is het "een rauwe en humoristische voorstelling over manipulatie, fake news en verborgen agenda's." Geen woorden die je verwacht over een voorstelling voor een kinderen vanaf acht jaar, en toch is dat wat POPpulisme is. Al is het stuk er voor volwassenen niet minder om.