Thibo (21) wil de koning knuffelen en schakelt zijn 126.000 volgers in: 'Ga door tot het lukt'

Thibo zelf is positief gestemd, het reglement van TikTok is dat wat minder. Likes vragen in ruil voor een tegenprestatie mag, mits dit een realistisch doel is. De koning een knuffel geven viel hier volgens TikTok niet onder, dus werd zijn video in eerste instantie verwijderd. Dat weerhield Thibo niet in zijn missie, dus hij plaatste de video opnieuw. "Ik vind het wel grappig dat TikTok het dus als een onmogelijke missie ziet, dat motiveert mij natuurlijk nog meer!", vertelt hij enthousiast. Vooralsnog staat de video online en hoopt Thibo met zijn video nog meer viral te gaan en zo zijn idool een knuffel te mogen geven.