Zoëy over gifplanten: 'Is het gevaarlijk als ik een veldboeket voor mijn lief pluk?'

Er zijn in onze natuur best veel giftige plantensoorten en die zijn niet allemaal bekend of makkelijk herkenbaar. Zo lijkt de zwaar giftige gevlekte scheerling voor een leek wel heel erg op andere schermbloemigen. Een veldboeketje plukken is dan ook niet altijd zonder risico. Juist deze soort is in opkomst in Nederland. Socrates werd er door vermoord toen hij de gifbeker vol met gevlekte scheerling dronk, zegt Baudewijn. "Gelukkig groeit ie vooral op de middenberm van snelwegen, dus heel gauw zal je hem daar niet willen plukken."