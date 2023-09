Is nieuw vaccin de oplossing tegen vogelgriep? 'Liever vandaag nog dan morgen'

De proef vormt een belangrijke stap richting het grootschalig vaccineren van pluimvee tegen het vogelgriepvirus. Het vogelgriepvirus komt wereldwijd voor bij vogels, waardoor ook pluimvee risico loopt op besmetting. Door vaccinatie kan het risico op uitbraken verkleind worden. “Het principe van een vaccin is heel erg goed. Het ideaal is nul virusverspreiding na een infectie", vertelt Sjaak de Wit, hoogleraar en onderzoeker pluimveegezondheidszorg bij de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. "Ik ben behoorlijk optimistisch, de proef wordt natuurlijk gedaan omdat het nodig is. We willen nu graag zien hoe lang een vaccin dit kan volhouden."