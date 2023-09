In de fuik gelokt via datingsite: Utrechtse familie maakt man 1,7 miljoen afhandig, OM eist celstraffen

De vermeende oplichtersbende bestaat in totaal uit zeven personen en is afkomstig uit Utrecht, Driebergen en Antwerpen. Vijf van hen stonden vandaag voor de rechter, zij zijn allemaal familie van elkaar. Het slachtoffer is een man uit Kampen. Hij dacht in juli 2019 via een datingapp de liefde van zijn leven te hebben gevonden in de destijds 17-jarige Kristina.