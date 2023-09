Kinderhartchirurgen uit Groningen en Utrecht samen naar Suriname

Dat is opmerkelijk, schrijft RTV Noord , omdat beide ziekenhuizen elkaar eind van dit jaar ook weer tegenkomen in de rechtszaal. Het UMC Utrecht vecht immers de beslissing aan om de afdeling kinderhartchirurgie hier op te doeken en te concentreren in Rotterdam en Groningen. Voor de hartchirurgen zelf is het niet zo'n punt. "Juist dat samen optrekken is belangrijk", zegt de Utrechtse kinderhartchirurg Bram van Wijk. "Voor één ziekenhuis is het ook lastig om veel mensen vrij te spelen voor zo'n missie, zeker ook twee chirurgen. Op deze manier kunnen we dit toch mogelijk maken."