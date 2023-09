Bestaanszekerheid als rode draad in troonrede, maar is 2 miljard genoeg?

Bij de voedselbank in Utrecht kunnen ze niet goed inschatten of 2 miljard euro genoeg is of niet. "Het is een absurd hoog bedrag, wij kunnen niet beseffen hoeveel centjes dat zijn", zegt vrijwilliger Jan Swarts. "Mijn grootste wens is dat de voedselbank ooit overbodig wordt. Want laten we reëel zijn, het is een schande dat in een rijk land als Nederland meer dan 12 procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft."