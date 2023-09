CDA Eemnes wil flexwoningen uit de opslag van minister De Jonge delen met Baarn

Een tijdelijk wijkje van dertig huisjes aan de noordrand van Eemnes is een wens die al langer leeft in Eemnes. Het CDA en Dorpsbelang legden die vorig jaar vast in hun coalitieprogramma. Het is een van de maatregelen waarmee de gemeente het woningtekort wil aanpakken. De tiny houses zijn bestemd voor mensen die voor het eerst zelfstandig gaan wonen en voor vluchtelingen die in Eemnes worden ondergebracht.