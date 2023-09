Utrechtse scouting wil meer aandacht van de politiek: ‘We worden vergeten’

Van Heel was heel stellig in zijn beroep op de aanwezige politici: “We hebben de aandacht van de raad nodig, we worden vaak vergeten.” Een ambtenaar van de gemeente probeerde de scouts gerust te stellen, maar had geen positief nieuws: “Die bruggen bij de Merwedekanaalzone zijn gewoon moeilijk. We willen heel veel woningen bouwen. Misschien is er ander zeilwater.” En vervolgens voegde hij er aan toe dat eerdere zoektochten naar ander water niets hebben opgeleverd.