Politie gaat fatbikes vaker controleren in Utrecht: 'Opgevoerde fietsen groot probleem'

Wanneer er op de openbare weg wordt gereden met een opgevoerde fatbike, is de bestuurder in overtreding en dus niet verzekerd. Het politieteam Utrecht Noord in Overvecht ziet dat veel van deze fatbikes verboden zijn, omdat ze een gashandel of trapondersteuning hebben die niet stopt bij 25 kilometer per uur. De politie noemt het een "ontzettend groot probleem in de wijk".