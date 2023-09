Politie doorzoekt pand in Baarn vanwege lopend onderzoek

Baarn - In Baarn heeft de politie vanochtend onderzoek gedaan in een pand in de Brinkstraat waar in 2021 de veroordeelde Van Gogh-dief Nils M. werd aangehouden. Volgens een woordvoerder heeft de inval niets te maken met de kunstrover, maar met de zoektocht naar een andere verdachte in een lopend onderzoek.