Burgemeester sluit woning in Zeist waar grote hoeveelheid harddrugs werd gevonden

"We zien dat drugscriminaliteit zich steeds vaker verplaatst naar woonwijken. Het sluiten van de woning is een maatregel om de omgeving te beschermen", zegt burgemeester Koos Janssen. Door de sluiting is het betreden van de woning niet langer toegestaan. In de komende weken wordt bepaald of de woning nog langer gesloten blijft.