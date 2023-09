Zorgen en vooral veel vragen bij Hooglanders over islamitische begraafplaats: 'Hoe definitief is het al?'

Uiteindelijk is het perceel compleet in handen van de stichting. “Dat is de enige manier waarop wij eeuwig grafrust kunnen garanderen”, aldus Elkarti. Het duurt nog even voordat het zover is. In november besluit de gemeenteraad of deze locatie geschikt is voor een begraafplaats. Daarna pas wordt naar de inrichting gekeken. “Dit gaat nog jaren duren, maar de eerste stap is in ieder geval gezet.”