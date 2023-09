Scheuren met een gouden randje: bijzondere vloer op Utrechtse begraafplaats gerenoveerd

Waar het op de begraafplaats zelf nog rustig is, wordt er binnenin die koepel hard gewerkt. Op zijn knieën is architectonisch beeldhouwer Zoltan Varro druk in de weer met de vloer. Een eeuw lang lag onder een dikke laag vloerbedekking een mozaïeken terrazzovloer verborgen. "Zo'n vloer is, als hij goed gelegd is, een kunstvorm op zich", zegt Varro. En dit is volgens hem een bijzonder exemplaar. "Op het eerste gezicht was al duidelijk dat dit een mooie was."