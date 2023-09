Waar naartoe op het Nederlands Film Festival? Regisseur Jean van de Velde geeft tips

Over het niveau van de films is Jean van de Velde redelijk te spreken, maar hij mist een beetje de tussencategorie. "Er zijn hele mooie arthousefilms gemaakt, maar op de een of andere manier is de Nederlandse filmwereld er niet in geslaagd het publiek erbij te betrekken. Je hebt de toegankelijke romcoms én prachtige maar soms ingewikkelde arthousefilms en daartussen zit weinig. Je hebt kroketten en frikandellen én Michelinsterren, geen gewone maaltijden"

Festivaldirecteur Silvia van der Heiden is het daar uiteraard niet mee eens. Ze wijst bijvoorbeeld naar de film Zomervacht én het festivalthema 'In het diepe': "Er is genoeg te doen. Ik zou voorstellen: probeer het eens."