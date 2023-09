Eentje erbij, maar nog steeds weinig vrouwelijke burgemeesters in de provincie

Dat betekent dat er één vrouwelijke burgemeester meer is dan vier jaar geleden én dat zo'n 23 procent van de Utrechtse ambtsdragers vrouw is. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde, dat op 30 procent ligt. Vooral in Zeeland en Limburg wordt goed gescoord, met percentages van respectievelijk 46 en 41 procent. Op een provincie met meer vrouwelijke dan mannelijke burgemeesters is het nog even wachten.