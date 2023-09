Utrecht heeft er twee prenten bij van beroemde kunstbroers: 'Hier zie je hoe er vroeger in de stad werd geleefd'

"Hermans tekening hoort bij een serie waar wij er al twee van in ons bezit hebben", vertelt de archivaris. De tekening is rond 1651 gemaakt en op de prent is Bolwerk Manenburg te zien, waar vandaag de dag slechts nog een heuvel langs de Singel van is overgebleven. "Herman Saftleven is een bekende van Utrecht. Meer dan tweehonderd gezichten tekende hij van de stad." Van de twee werken vindt Van Vliet dit de mooiste: "Er is veel ruimte voor detail. Dat geeft een duidelijk tijdsbeeld."