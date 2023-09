'030 gaat voor 30': nieuwe maximumsnelheid in Utrecht

Veilig Verkeer Nederland (VVN) uit Amersfoort toonde eerder met een demonstratie aan wat het effect is van snelheid op de remafstand van een auto. De eerste test werd uitgevoerd met een snelheid van 30 kilometer per uur en de tweede test liet zien wat de remafstand was met een snelheid van 50 kilometer per uur. Volgens VVN toont dit aan waarom hard rijden in een woonwijk "levensgevaarlijk" is.