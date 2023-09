Jubilerend dorpshuis Baambrugge doet het vooral zélf: 'Wij krijgen geen subsidie'

En dat dus al een halve eeuw lang. Er zijn feesten en partijen, er wordt gesport in de gymzaal en verschillende verenigingen kunnen er terecht. Het is echt een gemeenschapshuis van het dorp, dat het hoofd boven water houdt zonder al te veel subsidie van de gemeente, legt penningmeester Nico Blom uit. "In het verleden hebben een behoorlijk bedrag gekregen om de boel te verbouwen, maar wel met de afspraak dat we de subsidie in de komende jaren gaan afbouwen. We ontvangen nu nog 13000 euro, maar dat wordt in de komende jaren afgebouwd naar 0."