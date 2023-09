Nieuwegein wil apk voor huurwoningen, woningcorporaties staan niet te trappelen

Die corporaties delen het enthousiasme over de apk alleen vooralsnog niet. "We staan niet echt te springen", reageert Katja van Boeijen, mede-directielid en manager wonen bij Woonin, de grootste woningcorporatie in de provincie Utrecht mét huizen in Nieuwegein. "Zoiets kost veel geld, tijd en inspanning. Misschien kunnen we dat alles beter steken in het onderhoud."